حلوان تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بشرم الشيخ

شاركت جامعة حلوان في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت شعار اتحاد طلاب الجمهورية.

ويأتي الملتقى بتنظيم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.

تُعبر مشاركة جامعة حلوان عن التزامها الدائم بدعم الكوادر الطلابية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شهد الملتقى في يومه الأول مراسم الافتتاح وعرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة الاتحادات الطلابية عبر التاريخ، ثم كلمة مسجلة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد خلالها أن الاتحادات الطلابية تمثل قوة دافعة في تطوير العملية التعليمية، وأن الوزارة تحرص على توفير بيئة داعمة تمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم القيادية والمساهمة الفعالة في المجتمع.

كما شهد الملتقى تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية وجلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

وتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التفاعلية والمائدة المستديرة، التي جمعت بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة آليات تطوير الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وسبل استحداث مبادرات جديدة تتماشى مع رؤية الدولة لبناء جيل واعٍ قادر على القيادة والمشاركة المجتمعية الفعالة. كما شمل الملتقى أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لتعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب المشاركين.

شارك في المائدة المستديرة ممثلو اتحاد طلاب جامعة حلوان، حيث قدم الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس الاتحاد، أفكارًا بناءة حول آليات تطوير الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية. وقد كان لمداخلاتهم أثر بالغ الأهمية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية، وطرح حلول مبتكرة لتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس على تجربة الطلاب الجامعية ويعزز من دورهم المجتمعي والقيادي.



جاءت مشاركتهم تأكيدًا على الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد طلاب جامعة حلوان في تمثيل زملائهم.

من جابنه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن مشاركة الجامعة في هذا الملتقى تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية دور الاتحادات الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح القيادة لديهم، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والتفكير النقدي، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.



كما شدد على أهمية تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتوفير المساحات اللازمة لهم للتعبير عن أفكارهم وتطوير مهاراتهم.

وجاءت مشاركة وفد جامعة حلوان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.



وتعكس هذه المشاركة حرص جامعة حلوان على دعم طلابها في مختلف المحافل الطلابية، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في تشكيل مستقبل الوطن.