قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العناية الإلهية تنقذ حياة محافظ الغربية في سقوط أسانسير مستشفى كفر الزيات
أحمد موسى: مصر تقود معركة دبلوماسية بمنتهى الحكمة والصبر
لا تراجع في موقفنا.. أحمد موسى: لغة خطاب الخارجية ضد إسرائيل عاجبة الناس
رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: مشهد تسليم أسرانا شعور إسرائيلي بالفشل
سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: لا مستقبل لإسرائيل ما دامت حماس في السلطة
أول تعليق لـ ناصر ماهر بعد طرده من مباراة الإسماعيلي
حياة كريمة 2025.. إنجازات جديدة للنهوض بالريف المصري وإنعاش حياة محدودي الدخل
دبلوماسي سابق: ترامب رجل غير متوقع.. ويتحرك خارج إطار القانون الدولي
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يخسر بثنائية من الشحانية بالدوري القطري
«حوّل واستلم فلوسك بالدولار».. البنك الأهلي يتيح طريقتين لتحويل الأموال من الخارج
يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم
ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حلوان تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية بشرم الشيخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

شاركت جامعة حلوان في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي عقد بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، تحت شعار اتحاد طلاب الجمهورية.

ويأتي الملتقى بتنظيم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.  

تُعبر مشاركة جامعة حلوان عن التزامها الدائم بدعم الكوادر الطلابية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.  

شهد الملتقى في يومه الأول مراسم الافتتاح وعرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة الاتحادات الطلابية عبر التاريخ،  ثم كلمة مسجلة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي أكد خلالها أن الاتحادات الطلابية تمثل قوة دافعة في تطوير العملية التعليمية، وأن الوزارة تحرص على توفير بيئة داعمة تمكن الطلاب من تنمية مهاراتهم القيادية والمساهمة الفعالة في المجتمع.  

كما شهد الملتقى تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية وجلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة.

وتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التفاعلية والمائدة المستديرة، التي جمعت بين رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم لمناقشة آليات تطوير الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، وسبل استحداث مبادرات جديدة تتماشى مع رؤية الدولة لبناء جيل واعٍ قادر على القيادة والمشاركة المجتمعية الفعالة. كما شمل الملتقى أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لتعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب المشاركين.  

شارك في المائدة المستديرة ممثلو اتحاد طلاب جامعة حلوان، حيث قدم الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، والطالبة إيمان أشرف، نائب رئيس الاتحاد، أفكارًا بناءة حول آليات تطوير الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية. وقد كان لمداخلاتهم أثر بالغ الأهمية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية، وطرح حلول مبتكرة لتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس على تجربة الطلاب الجامعية ويعزز من دورهم المجتمعي والقيادي. 


جاءت مشاركتهم تأكيدًا على الدور الريادي الذي يلعبه اتحاد طلاب جامعة حلوان في تمثيل زملائهم.  

من جابنه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أن مشاركة الجامعة في هذا الملتقى تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية دور الاتحادات الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح القيادة لديهم، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والتفكير النقدي، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.


كما شدد على أهمية تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتوفير المساحات اللازمة لهم للتعبير عن أفكارهم وتطوير مهاراتهم.  

وجاءت مشاركة وفد جامعة حلوان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية.


وتعكس هذه المشاركة حرص جامعة حلوان على دعم طلابها في مختلف المحافل الطلابية، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في تشكيل مستقبل الوطن.

شرم الشيخ جامعة حلوان المعاهد المصرية الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

أرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الارصاد تحذر ببيان عاجل

أمشير يرفع الراية الحمراء| أمطار شديدة لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر ببيان عاجل

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية في رمضان.. تفاصيل

أحمد حلمي

مؤامرة.. أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه مصري «وصف أول»

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

إجراء هام من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غدًا

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

الزمالك

صفقة الساعات الأخيرة.. نادي الزمالك يقترب من ضم مهاجم جديد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سرعة جنونية.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي كوبري بسمنود

حبس المتهم

المؤبد للمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالخصوص

حبس المتهم

المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قـــ.تل مواطن في القليوبية

بالصور

مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين تحقق نجاحًا كبير في أول عروضها بدبي

من مسرحية وحيد فى المنزل
من مسرحية وحيد فى المنزل
من مسرحية وحيد فى المنزل

ثروته 13 مليار دولار.. سر دفن الآغاخان الرابع كريم الحسيني في مصر

الآغا خان الرابع
الآغا خان الرابع
الآغا خان الرابع

في الثلاجة أو الفريزر.. طرق ناجحة لتخزين الطماطم لفترات طويلة

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم

غصب عني .. منة فضالي تكشف سبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

محمد رمضان

يا ليفة .. محمد رمضان يوجّه رسالة غامضة في فيديو صادم

بسمة بوسيل

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

ايمان عبد اللطيف

ارتفاعات حادة في أسعار الذهب | ماذا فعلت قرارات ترامب بالأسواق؟

ايمان عبد اللطيف

موعد إجراء القرعة العلنية للأراض المتميزة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد