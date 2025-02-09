خبير: الوقف العربي الصارم وراء تراجع ترامب عن فكرة تهجير الفلسطينيين

تحدث الدكتور بشارة بحبح رئيس مجموعة عرب أمريكيون من أجل السلام، عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، على قناة “الحدث اليوم”،: “الرئيس ترامب سيمارس هذا النهج من الدبلوماسية على مدار الـ4 سنوات القادمة”، لافتا إلى أن “ترامب تراجع عن فكرة تهجير الفلسطينيين؛ بسبب الموقف العربي الصارم”.

وأضاف: “الموقف العربي مهم جدا؛ لأن الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية في حاجة للدعم”، موضحا: “ يجب الحذر من سياسة ترامب، والتوحد؛ لمواجهة التطرف الفكري تجاه فلسطين”.