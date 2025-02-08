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دبلوماسي سابق: ترامب رجل غير متوقع.. ويتحرك خارج إطار القانون الدولي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: ترامب رجل غير متوقع.. ويتحرك خارج إطار القانون الدولي

ترامب
ترامب
أسامة علي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات وتغريدات وأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير مفاجئة، معقبا: "تعودنا عليه منذ فترة رئاسته الأولى". 

وأوضح محمد العرابي، خلال مداخلة مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة “الحياة”، حتى قبل تولي ترامب الرئاسة، أكد أنه ينوى ضم كندا وبنما، معقبا: "رجل غير متوقع، وتصريحاته قد يكون لها أساس وليست مجرد فقاعات في الهواء".

العرابي يوجه نصيحة للتعامل مع تصريحات ترامب

تابع وزير الخارجية الأسبق، يجب أن نأخذ كل كلمة يقولها بحرص شديد؛ لأنه في النهاية هو رئيس أكبر دولة في العالم، ولديه إمكانيات اقتصادية، وغيرها.

وأضاف محمد العرابي: ترامب في الفترة الحالية، يتحرك خارج كل الأعراف الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولديه منهج خاص به، ويجب ألا نستخف بخطواته وتصريحاته؛ لأنها أحيانا تكون لها تأثير في بعض المناطق.

ترامب اخبار التوك شو صدى البلد

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