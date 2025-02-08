إيهود باراك: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة تهدف لإنقاذ نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود براك، اليوم السبت، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتهجير سكان قطاع غزة تهدف بشكل رئيسي إلى إنقاذ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أزمته السياسية.

وفي وقت سابق، وصف باراك، خطة ترامب الخاصة بإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة بـ "الخيال".

جاءت تصريحات باراك بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي مع نتنياهو في البيت الأبيض .

وأثار حديث ترامب دهشة العديد من المراقبين، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة "ستسيطر على قطاع غزة" وأنها ستقوم بإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال باراك إن الخطة تبدو وكأنها "بالون اختبار"، مضيفاً أن "هذه الخطة لا تبدو كما لو أن أحداً قد درسها بجدية".

واعتبر باراك أن التصريحات قد تكون محاولة من ترامب لإظهار دعم أميركي لإسرائيل أو لتحفيز القادة العرب على التحرك، محذراً إياهم من أن هذا قد يكون مصيرهم إذا لم يتخذوا خطوات عملية تجاه غزة.

وأشار باراك إلى أنه من المحتمل أن تقترح الدول العربية المعتدلة في المنطقة نهجاً أفضل من خطة ترامب التي وصفها بـ "غير المدروسة".