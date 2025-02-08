رؤوف سعد: رفض عالمي لتصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

علق السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الرفض المصري والعربي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم .

وقال رؤوف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل تمر بمرحلة ارتابك سياسي في الفترة الحالية ".



وتابع:" تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينين انفعالية وليست مدروسة وما يريده لن يحصل عليه ".

وتابع رؤوف سعد:" هناك رفض عالمي لتهجير الفلسطينيين واكبر حلفاء امريكا يرفضون أطروحات تهجير الفلسطينيين ن أرضهم ".



واكمل:" ترامب يرغب في الحصول على صفقات والتواجد في المنطقة بنفوذ "، مضيفا:" أمريكا تهتم باستقرار المنطقة لأن التجارة الامريكية تمر من قناة السويس ".

