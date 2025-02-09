غدا.. أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامى بتهمة سب عفاف شعيب

تنظر المحكمة المختصة بالجيزة، غدًا الاثنين 10 فبراير 2025، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالسب والقذف.

وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظا خادشة للشرف.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والمتعلقة بتهمتي السب والقذف، إلى جلسة 19 فبراير المقبل للحكم.

يذكر أن عفاف شعيب حررت محضرًا ضد المخرج في قسم الشرطة، تتهمه بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر خلاف بينهما أثناء تصوير مسلسل “آدم”، حيث أكدت أنها تعرضت للإجبار على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام في ظهرها لاستكمال مشاهدها.