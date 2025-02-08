" الحرية المصرى" يشيد بموقف مصر الداعم للسعودية فى مواجهة الاستفزازية الإسرائيلية

أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بموقف مصر المشرف الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفضها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسئولين إسرائيليين، والتى تستهدف المملكة العربية السعودية؛ وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضيها؛ وهو ما بعد انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخروجا فاضحا على مبادئ القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن مصر على مدار تاريخها الطويل، تعتبر أمن المملكة العربية السعودية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى؛ و أن مصر نحت قيادة الرئيس السيسى لن تسمح بالمساس بأمن المملكة أو استقرارها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس حكمة القيادة السياسية وثباتها في الدفاع عن حقوق الأشقاء وحماية الأمن القومى العربى.

وشدد الدكتور ممدوح محمود؛ على أن مصر ستظل الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية قضيتهم العادلة؛ مؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ليست مطالب قابلة للتفاوض، بل هي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة.

ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول والشعوب العربية إلى التضامن والتكاتف لمواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. كما وجه نداء إلى المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية للوقوف بحزم أمام هذه التصريحات الاستفزازية، وفرض احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.