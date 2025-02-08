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لابيد: يجب إرسال الوفد الإسرائيلي للدوحة بـ«تفويض كامل» لتجنب هذه الأمور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لابيد: يجب إرسال الوفد الإسرائيلي للدوحة بـ«تفويض كامل» لتجنب هذه الأمور

يائير لابيد
يائير لابيد
القسم الخارجي

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، بأن يغادر الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بتفويض كامل لإتمام صفقة تبادل الأسرى التي يتم التفاوض بشأنها مع الأطراف الأخرى، دون الحاجة إلى تقسيم الصفقة إلى مراحل أو على دفعات.

وقال لابيد في تصريحات له: “من الضروري أن يكون الوفد الإسرائيلي مجهزًا بتفويض كامل من الحكومة، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل في الدوحة، دون تأجيل أو تقسيم للصفقة إلى مراحل”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادرها، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال المباحثات حول صفقة التبادل الأسرى المرتقبة.

وأوضحت المصادر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز بعدم بحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمناقشة المرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي تثير تساؤلات واسعة حول التفاصيل والآفاق المستقبلية لهذه الصفقة.

بنيامين نتنياهو يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية صفقة تبادل الأسرى الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة

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