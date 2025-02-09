لماذا الدعاء بظهر الغيب مستجاب.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو الإنسان لغيره دون أن يكون حاضرًا أو حتى عالمًا بالدعاء له، موضحًا أن هذه العبادة خالصة لله، حيث لا مجال فيها للرياء أو طلب السمعة، لأن المدعو له لا يدري بالدعاء.

وأضاف "وسام"، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، أن الدعاء بظهر الغيب يعد من أنواع الشفاعة، حيث إن الإنسان يدعو لمن ليس موجودًا معه، وكأنه يتشفع له عند الله عز وجل، ولذلك كان هذا الدعاء مشابهًا للشفاعة في معناه.

وأشار إلى أن الله يستجيب لهذا الدعاء سريعًا، بل إن الملائكة تؤمِّن عليه وتقول للداعي: "ولك بمثل".

حكم الدعاء لشخص باسمه في الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج شرعًا في تخصيص شخص بالدعاء له باسمه أثناء الصلاة، سواء كان أحد الوالدين أو أحد أهل الفضل مثل المعلمين والمربين، وذلك في الصلوات المفروضة أو النوافل.

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على استحباب الدعاء في الصلاة، سواء كان بالأدعية المأثورة أو بغيرها، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186].

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر

ورد من دعاء الرزق بعد صلاة الفجر ، أن هناك مجموعة من أدعية الرزق المأثورة والمستحبة بعد صلاة الفجر، فقد ورد عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- الكثير من الأدعية التي تخص تفريج الهموم والكربات، والرزق وقضاء الدين، ومنها: