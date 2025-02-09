قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: إسرائيل تبحث المرحلة الثانية لاتفاق غزة الثلاثاء أو الخميس المقبلين
نحتاج الانسجام.. جراديشار يتحدث عن مهاجمي الأهلي أبو علي وعاشور
الخارجية السعودية: الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء عليها
منع ارتداء "البنطلون المقطع والشورت والحظاظات" في المدارس بالترم الثاني
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية بشوارع مخيم نور شمس بالضفة
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم الأحد 9-2-2025
بدء تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 الإلكترونية للمدارس.. اليوم
أبو العينين: لا تهجير للشعب الفلسطيني وموقف الرئيس السيسي تاريخي.. وأحمد موسى: قمة عربية طارئة بالقاهرة في 27 فبراير| أخبار التوك شو
نيوزيلندا تعرب عن تقديرها للدور الحيوي لمصر فى إحلال السلام بالشرق الأوسط
بـ «شرط واحد».. إيران تعلن استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة
ذكرى رحيل «الشرير الضاحك»| محطات في حياة عادل أدهم.. وهذه أشهر إيفيهاته
«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس .. وتحذّر من تساقط الأمطار بهذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رؤية مصر 2030.. رئيس مدينة بورفؤاد: 6 محاور تشملهم الخطة الاستثمارية الجديدة|تفاصيل

رئيس مدينة بورفؤاد يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي
رئيس مدينة بورفؤاد يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي
محمد الغزاوى

ناقش الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مشددًا علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها، من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها، والاعتمادات المالية، جاء ذلك بحضور المهندسة إحسان بورما وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

وخلال اللقاء،  تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الحالي والتي تهدف لضرورة استكمال  خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية أشاد بها  الجميع علي مستوي الدولة.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الجارى تنفيذها، كما اطلع على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف، والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المدينة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المدينة والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية،  ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين،  فضلا عن تطوير المناطق السكنية،  والمجمعات الخدمية،  والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الحالي وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصة مشروعات الرصف.

الخطة الاستثمارية بورفؤاد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سماء الشرقية

هل ظهرت كائنات فضائية في مصر.. أضواء غريبة تغزو سماء الشرقية|تفاصيل

سقوط امطار

من غد .. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

تطور هام بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 .. بيان رسمي

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغا خان تمهيدا لمراسم الجنازة الرسمية

محافظ أسوان يستقبل أسرة الأمير الراحل كريم أغاخان استعدادًا لمراسم الجنازة الرسمية.. صور

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. بيان رسمي

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محافظ الغربية

تفاصيل الحالة الصحية لـ محافظ الغربية وقيادات حزبية بعد سقوط أسانسير .. شاهد

رئيس مجلس الوزراء

قرار حكومي عاجل بدفن الأمير كريم الحسيني بضريح الأغا خان في أسوان

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التراث ميراث فكري .. والاجتهاد ضرورة لمواكبة العصر

القرآن الكريم

شوقي علام: العلاقة بين القرآن وسنة النبي تكاملية

المخطوبين

أمين الفتوى: الحديث بين المخطوبين في الهاتف قد يجر إلى مفاسد

بالصور

زي الجاهز.. طريقة عمل مناقيش الزعتر

مناقيش
مناقيش
مناقيش

محمد سامي يصارع الزمن لإنهاء تصوير «سيد الناس» قبل حلول شهر رمضان|صور

محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس
محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس

طريقة عمل كب كيك الفراولة بالخطوات

كب كيك
كب كيك
كب كيك

صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بشرى سارة .. ما موعد صرف مرتبات فبراير ؟

ايمان عبد اللطيف

أمطار خلال ساعات .. تحذير عاجل من الأرصاد | تفاصيل

أرسين فينجر

الأهلى يستطيع المنافسة.. مسئول كبير بالـ«FIFA» يتحدث عن الكرة المصرية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد