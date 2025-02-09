رؤية مصر 2030.. رئيس مدينة بورفؤاد: 6 محاور تشملهم الخطة الاستثمارية الجديدة|تفاصيل

ناقش الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مشددًا علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها، من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها، والاعتمادات المالية، جاء ذلك بحضور المهندسة إحسان بورما وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية للعام المالي الحالي والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي، والاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات الجارى تنفيذها، كما اطلع على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف، والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء، والرصف، فضلاً عن مناقشة موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض المدينة، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المدينة والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن .

و أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، إنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الحالي وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصة مشروعات الرصف.