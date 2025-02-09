وائل القباني: لن أستطيع الحكم على صفقات الأهلي والزمالك حاليًا

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن صفقات التي أجرها الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي يمتلك قواما مميزا ومجرد تذبذب مستواه الجماهير طالبت بالصفقات".

وأضاف القباني: "لن أستطيع الحكم على صفقات الأهلي والزمالك حاليًا، أداء مصطفى العش مع الأهلي مبشر حتى الآن وجراديشار رغم أهدافه ولكن حتى الآن أداؤه غير مقنع".

واختتم حديثه قائلًا: "بالنسبة لصفقات الزمالك، لن أستطيع الحكم على اللاعبين الا بعد رؤيتهم في الملعب".