شوبير يوجه رسالة خاصة لـ رئيس لجنة الحكام الجديد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة خاصة لـ رئيس لجنة الحكام الجديد عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي.

وقال شوبير لرئيس لجنة الحكام الجديد ''هتكمل بنفس اللجنة الحالية؟ أحنا أمام أسوأ موسم تحكيمي منذ سنوات''.

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب الحكم الكولومبي السابق أوسكار من رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج «ستاد المحور»: "الكولومبي أوسكار الأقرب لقيادة لجنة الحكام باتحاد الكرة".

وأضاف الغندور: "المهندس هاني أبو ريدة تواصل مع الحكم الكولومبي من أجل تولي مهمة رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في الفترة القادمة".