شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، حقيقة تعاقد الزمالك مع لاعب بيراميدز رمضان صبحي في الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حد بعتلي قالي إن ميدو قعد مع رمضان صبحي ومضاه للزمالك، أنا ضحكت، قالي يا كابتن هو خلص معاه ولكن السنة اللي جاية”.

وتابع: “رمضان أصلا جدد في بيراميدز”.

وتعاقدت إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي مع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهما المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمامرة، وأحمد حسام القادم من الجونة لدعم خط الدفاع، ومحمود جهاد لاعب الوسط القادم من فاركو.