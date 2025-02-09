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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، حقيقة تعاقد الزمالك مع لاعب بيراميدز رمضان صبحي في الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “حد بعتلي قالي إن ميدو قعد مع رمضان صبحي ومضاه للزمالك، أنا ضحكت، قالي يا كابتن هو خلص معاه ولكن السنة اللي جاية”.

وتابع: “رمضان أصلا جدد في بيراميدز”.

وتعاقدت إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي مع صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهما المدافع المغربي صلاح الدين مصدق لاعب فريق الزمامرة، وأحمد حسام القادم من الجونة لدعم خط الدفاع، ومحمود جهاد لاعب الوسط القادم من فاركو.

الزمالك رمضان صبحي احمد شوبير

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