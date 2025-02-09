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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين جامعة الغردقة والجمعية العربية للفيزياء لتعزيز البحث في الحوسبة الكمومية

الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
ابراهيم جادلله

عقدت  اليوم الأحد  كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الغردقة بالتعاون مع الجمعية العربية للفيزياء فاعليات   المدرسة الشتوية حول   المعلومات  الكمومية والحوسبة الكمومية   والذكاء الاصطناعي .

 وأقيمت الفاعليات تحت رعاية  الأستاذ الدكتور  محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة. 


وتحت إشراف الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والدكتور عمرو بدوى وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  وبحضور الدكتور طه علي خليفة بكلية الألسن.

وتهدف هذه المدرسة إلى تعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي في مجال المعلومات  الكمومية والحوسبة الكمومية، وذلك من خلال تقديم أحدث التطورات والنظريات العلمية في هذا المجال الواعد،  كما تسعى المدرسة إلى توفير بيئة تفاعلية لتبادل الأفكار والخيرات بين الباحثين  والطلاب المهتمين، مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه التقنيات.


وقد أوضح  الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن هذه المدرسة تسهم في توفير منصة تعليمية متخصصة تركز على تطوير مهارات الطلاب والباحثين في مجالات الحوسبة الكمومية  والذكاء الاصطناعي الكمي، ومن خلال برامج تعليمية متقدمة، وورش عمل، ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون، وسيتمكن المشاركون من اكتساب فهم عميق للتقنيات الحديثة والتطبيقات العملية للحوسبة الكمية، مما يعزز من قدراتهم التنافسية في مواكبة أحدث التقنيات العلمية والذى بدوره يوفر فرصا جديدة فى سوق العمل.


علاوة على ذلك، فإن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء مجتمع أكاديمي قوي يشجع على التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية، مما يعزز من الابتكار ويؤدي إلى تطوير حلول جديدة للتحديات المعاصرة، وتمثل مدرسة الغردقة الشتوية خطوة استراتيجية نحو إعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين الذين سيشكلون مستقبل التكنولوجيا في مصر.

الغردقة جامعة الغردقة البحر الاحمر كلية الحاسابات والمعلومات

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