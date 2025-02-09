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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تؤذي القلب وتتسبب في السكر والسرطان.. مخاطر كثرة تناول البطاطس المقلية

البطاطس
البطاطس
ريهام قدري

تناول البطاطس المقلية قد يكون لذيذًا، لكنه يؤثر على جسمك بعدة طرق، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، خاصة إذا تم تناولها بكثرة. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المقلية:

التأثيرات قصيرة المدى:

1. ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم: البطاطس غنية بالكربوهيدرات البسيطة، والقلي يجعلها ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، يليه انخفاض سريع قد يسبب الشعور بالجوع مرة أخرى قريبًا.


2. ارتفاع نسبة الدهون في الجسم: قلي البطاطس في الزيت يجعلها غنية بالدهون المشبعة أو حتى الدهون المتحولة إذا كان الزيت غير صحي، مما قد يؤدي إلى الشعور بالثقل والخمول.


3. احتباس الماء وزيادة الانتفاخ: بسبب كمية الصوديوم العالية (الملح المضاف)، قد تؤدي البطاطس المقلية إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يجعلك تشعر بالانتفاخ.

التأثيرات طويلة المدى (عند تناولها بكثرة):

1. زيادة الوزن: السعرات الحرارية العالية والدهون تجعل البطاطس المقلية من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن عند تناولها بكثرة.


2. مشاكل في القلب: الدهون المشبعة والمهدرجة ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


3. ارتفاع خطر الإصابة بالسكري: الاستهلاك المتكرر للأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع قد يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.


4. زيادة خطر الإصابة بالسرطان: عند قلي البطاطس على درجات حرارة عالية، تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مركب قد يكون مسرطنًا عند استهلاكه بكميات كبيرة لفترات طويلة.

كيف تجعل البطاطس صحية أكثر؟

استخدم القلي بالهواء (Air Fryer) بدلًا من الزيت العميق.

جرب شيّها في الفرن مع القليل من زيت الزيتون.

قلل كمية الملح وأضف توابل طبيعية مثل الفلفل الحلو أو الثوم.

تناولها باعتدال ولا تجعلها وجبة يومية.


بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بالبطاطس دون تعريض صحتك للخطر

البطاطس بطاطس البطاطس المقلية

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