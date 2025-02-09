هل يغيب عن قمة الأهلي والزمالك؟.. حقيقة تجدد إصابة أشرف بن شرقي

تأكد غياب أشرف بن شرقي نجم فريق الأهلي الجديد، عن مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في الجولة الـ 13 من منافسات الدوري المصري.

ويعاني أشرف بن شرقي من إصابة عضلية في "العضلة الأمامية " ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة والمشاركة مع الفريق في المباريات المهمة القادمة .

وعلم "صدى البلد"، أن أشرف بن شرقي سيكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي مع نهاية الأسبوع الجاري وسيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في المباريات بناء على الرؤية الفنية لكولر مدرب الأهلي ولا صحة لتجدد إصابته من جديد.

وبخصوص موقف أشرف بن شرقي، من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك المقرر إقامتها 22 فبراير الجاري، فإن اللاعب سيكون متاحا للمشاركة في حال سريان الأمور في مجراها الطبيعي وفقا لما هو مقرر من الجهاز الطبي للأهلي.

وكان أشرف بن شرقي، انتقل إلى الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية قادما من الريان القطري في صفقة ينتظر عشاق المارد الأحمر مشاركتها مع الفريق في ظل القدرات الفنية المميزة التي يمتلكها اللاعب.