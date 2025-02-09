تأجيل محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكي متهم بالتعدي على موظفة بمدينة نصر

قرّرت محكمة جنايات مدينة نصر، تاجيل محاكمة سائق بإحدي شركات النقل الذكي لاتهامه بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بالقوة، أثناء استقلالها السيارة بمدينة نصر إلى جلسة 11 فبراير الجاري لحضور المجني عليها .

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 10305 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم يعمل سائقًا تعدى على المجني عليها، أثناء استقلالها السيارة معه في منتصف ديسمبر 2024.



وأوضح أمر الإحالة أن المجني عليها قالت إنها استقلت سيارة سائق بإحدي شركات النقل الذكي من مصر الجديدة إلى مدينة نصر، وأثناء الرحلة فوجئت بتصرفات غير لائقة من السائق، ما دفعها للاستغاثة فور وصولها، إلا أن المتهم لاذ بالفرار، ليتم القبض عليه، وإحالته للمحاكمة.