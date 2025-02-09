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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خبطته عربية وهربت.. تفاصيل العثور على جثة أعلى نفق الودي بالصف

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب صدمته سياة مسرعة وفرت هاربة تاركة جثته أعلى نفق الودي بمدينة الصف.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة تفاصيل العثور على طريق جثة شاب صباح اليوم أعلى نفق الودي بمدينة الصف جنوب الجيزة.

وتبين أن الشاب لقى مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره للطريق، وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، حرر محضر بالواقعة،

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوجود حادث تصادم على أحد طرق مركز الصف، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكى مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفي، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

النيابة العامة جثة شاب دفن ج

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