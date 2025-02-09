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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاق الترم الثاني.. انتظام العملية التعليمية بمدارس الإسكندرية

انطلاق الفصل الدراسي الثاني
انطلاق الفصل الدراسي الثاني
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات بمنطقة بشائر الخير بإدارة غرب، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة غرب.

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية التعليمية ووضع القوائم والجداول المدرسية ومعرض البراعم الذي يتضمن عددًا من المشروعات القومية التنموية، كما أثنى على انضباط سير الدراسة والانضباط الإداري وممارسة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب بمدرسة الشهيد ياسر مرسي ومدرسة الشهيد محمد محمود حربي الابتدائية.

ومن ناحية أخرى، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير مبدأ الإتاحة كأحد أهم أركان خفض الكثافات وتحقيق جودة العملية التعليمية، تفقد أبوزيد، استلام ثلاث مدارس جديدة بمنطقة بشاير الخير تم إنشاؤها على أفضل طراز تدخل الخدمة لأول مرة ومزودة بكافة الأجهزة والملاعب.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025.

التربية والتعليم الاسكندرية محافظة الاسكندرية بشاير الخير تعليم الإسكندرية

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