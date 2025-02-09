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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم فعاليات وأنشطة لأعضاء منتدي وبرلمان أطفال الشرقية بالمنطقة الأزهرية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية منتدى الطفل المصري  لجميع فئات الأطفال والذي يهدف لتأهيلهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم فيما يخص قضاياهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم وتفعيل دورهم فى صنع القرار ، لافتاً إلى حرص المحافظة على التواصل الدائم والفعال مع أبنائها وبناتها بمختلف فئاتهم العمرية لفتح قنوات إتصال مباشر معهم بإعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المجتمع .

وأوضحت  المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ  أهمية إكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ومشاركتهم في البرلمان مشيرة إلى أهمية منتدى وبرلمان الطفل لصنع كوادر وقيادات مؤهلة لتولي المناصب القيادية في الدولة المصرية.

من جانبها أشارت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى قيام الوحدة بتنفيذ فعالية للأطفال المشاركين بمنتدى الطفل المصري باستضافة قاعة المحاضرات بالمنطقة الأزهرية بالشرقية وذلك استمرارا  لأنشطة اللجنة المحلية ودعماً لحق مشاركة الطفل ،  برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ  ، بحضور السيد الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقه الأزهرية.

وشهدت الفعالية قيام مدير المنطقة الأزهرية بإلقاء كلمة أشار فيها  إلي دور الأزهر الشريف وريادته وأهميته عبر العصور ، كذلك دور الدولة المصرية في تشجيع وتعليم الشباب والأطفال أهمية حب الوطن والإنتماء له والبذل والعطاء من أجل رفعته والنهوض به موضحاً أهمية دور الأطفال في المجتمع  و ضرورة الإهتمام بالتنشئة السليمة لهم لجعلهم رجال صالحين لبلدهم ولمجتمعهم  باعتبارهم رجال المستقبل وقياداته.

وأوضحت مديرية الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الفعالية تم عمل ورشة عمل بعنوان " القائد الصغير"  للأطفال المشاركين في المنتدى من قبل الدكتورة دعاء عزت عضو اللجنة المحلية الممثلة للأزهر الشريف حيث تم تعريفهم بمفهوم الثقة بالنفس وتنمية الذات وكيفية الوصول لها ، كما تم عمل مسابقات دينية وثقافية وتقديم شهادات للأطفال الحاضرين بالورشة  وتقديم هدايا عينية لجميع الأطفال المشاركين في الفعالية.

الشرقية محافظ الشرقية ازهر الشرقية

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