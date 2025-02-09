مجدي مرشد: الحوار الوطني حريص على فعاليته والتعبير عن كافة أطياف المجتمع

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني توسيع عضويته، لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن مجلس أمناء الحوار حريص على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية بعد إضافة أربعة من الرموز السياسية والمهنية

وقال مرشد “ الأعضاء الجديد اضافة قويه فى المجالات العلميه والقانونيه والسياسيه بالاضافه لتمثيلهم لاحزاب ومستقلين و تثرى مجلس الأمناء وتضيف اليه وتعطى انطباعاً بعوده الحوار وبقوة خلال هذه الفتره الهامه التى تمر بها البلاد”.

وأكد مرشد أن الحوار آلية مهمة للتواصل مع الحكومة والقيادة السياسية لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ووصع توصيات أمام السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن هذه التحديات مشيدا بحرص الحكومة على التفاعل الدائم مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني .