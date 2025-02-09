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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: الحوار الوطني حريص على فعاليته والتعبير عن كافة أطياف المجتمع

الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر
الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر
عبد الرحمن سرحان

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني توسيع عضويته، لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن  مجلس أمناء الحوار  حريص على مزيد من فعاليته وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية بعد إضافة أربعة  من الرموز السياسية والمهنية

وقال مرشد “ الأعضاء الجديد  اضافة قويه فى المجالات العلميه والقانونيه والسياسيه بالاضافه لتمثيلهم لاحزاب ومستقلين و تثرى مجلس الأمناء وتضيف اليه وتعطى انطباعاً بعوده الحوار وبقوة خلال هذه الفتره الهامه التى تمر بها البلاد”.

وأكد مرشد أن الحوار آلية مهمة للتواصل مع الحكومة والقيادة السياسية  لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ووصع توصيات أمام السلطة التنفيذية والتشريعية بشأن هذه التحديات مشيدا بحرص الحكومة على التفاعل الدائم مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني . 

مجدي مرشد مجلس أمناء الحوار الوطني نائب رئيس حزب المؤتمر لرموز السياسية الأطياف المصرية

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