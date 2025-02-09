بعد أول جلسة.. حكاية «نيشان» وياسمين عز من الاستوديوهات للمحكمة

جاء قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة 22 فبراير الجاري ليثير التساؤل حول حالة الجدل الكبير الذي أثارته الإعلامية ياسمين عز بقضيتها مع الإعلامي اللبناني نيشان

وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد القصة الكاملة للواقعة وتطوراتها حتى وصولها للحكم في الإمارات والمحاكمة في القاهرة..

بداية الحكاية

جاءت البداية عندما نظمت إدارة منتدى الإعلام العربي ندوة للإعلامية ياسمين عز، يديرها الإعلامي نيشان، ولكن تفاجأ نيشان بغياب ياسمين عن الندوة، دون أن تقدم أي اعتذارات توضح السبب، وحينها شعر بالإحراج أمام الحضور، فظل يسخر منها ومن طريقة تقديمها لبرنامجها، قائلًا: «وينها ياسمين؟ أكيد بتحضر صوتها الشتوي»، وأخذ يعنفها بتصريحات نارية ساخرة، وسلط الضوء على أنها لن تفعل مثلما تنصح المرأة في برنامجها، وأن طريقتها في الحقيقة عكس ما تظهر به على الشاشة.

ياسمين عز

ردت ياسمين عز، على هجوم نيشان، برفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة والتطاول عليها، وكتبت عبر منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي، عمرو أديب، لا تخشى من محاورة أي إعلامي أخر مهما كان اسمه.. بالإضافة إلى إني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر، كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس».

دعوى قضائية

وأعلنت ياسمين عز، أن قضيتها التي رفعتها ضد الإعلامي اللبناني نيشان في مايو الماضي أمام القضاء الإماراتي، انتهت بالحكم بإدانته، وذلك بعد ثبوت استهزاءه بها والسخرية منها، بأن نشرت على «انستجرام» تفاصيل القضية التي رفعتها ضده قائلة : «صدر الحكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم.. وكل التقدير للقضاء النزيه المنصف الذي انصفني وأخذ حقي».

المحاكمة بالقاهرة

من جانبها، أحالت النيابة الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المُذاع عبر فضائية MBC، عن المحضر المحرر ضد الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة الاستهزاء والسخرية من طريقتها، وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة 22 فبراير الجاري.