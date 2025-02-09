قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
وفاة ممثلة سورية أثناء ولادة طفلها
أخبار التوك شو: انخفاض واضح في درجات الحرارة اليوم.. ومدبولي: توفير الخدمات الصحية حق أساسي لكل مواطن
أبوالعينين يطالب بخطة مدروسة للتنقيب عن البترول والغاز..فيديو
بعد أول جلسة.. حكاية «نيشان» وياسمين عز من الاستوديوهات للمحكمة
وفاة شقيق الفنانة شهيرة.. تفاصيل الجنازة والعزاء
إعلامي يكشف مفاجأة مدوية بشأن استمرار معلول مع الأهلي
أشرف بن شرقي يخوض تدريبات تأهيلية اليوم بسبب تجدد آلام العضلة الأمامية
في اليوم العالمي للزواج .. كيف تعيش حياة سعيدة مع النصف الآخر
دعاء البرد الشديد.. اللهم نستودعك كل من لا مأوى له
إصرار مصر على وقف التهجير القسري.. وتطورات الأوضاع في قطاع غزة| تفاصيل
بعد رحيل الاحتلال عن نتساريم.. اكتشاف جثامين وعظام بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد أول جلسة.. حكاية «نيشان» وياسمين عز من الاستوديوهات للمحكمة

بعد أول جلسة.. حكاية «نيشان» وياسمين عز من الاستديوهات للمحكمة
بعد أول جلسة.. حكاية «نيشان» وياسمين عز من الاستديوهات للمحكمة
إسلام دياب

جاء قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة  22 فبراير الجاري ليثير التساؤل حول حالة الجدل الكبير الذي أثارته الإعلامية ياسمين عز  بقضيتها مع الإعلامي اللبناني نيشان

 وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد القصة الكاملة للواقعة وتطوراتها حتى وصولها للحكم في الإمارات والمحاكمة في القاهرة..

بداية الحكاية 

جاءت البداية عندما نظمت إدارة منتدى الإعلام العربي ندوة للإعلامية ياسمين عز، يديرها الإعلامي نيشان، ولكن تفاجأ نيشان بغياب ياسمين عن الندوة، دون أن تقدم أي اعتذارات توضح السبب، وحينها شعر بالإحراج أمام الحضور، فظل يسخر منها ومن طريقة تقديمها لبرنامجها، قائلًا: «وينها ياسمين؟ أكيد بتحضر صوتها الشتوي»، وأخذ يعنفها بتصريحات نارية ساخرة، وسلط الضوء على أنها لن تفعل مثلما تنصح المرأة في برنامجها، وأن طريقتها في الحقيقة عكس ما تظهر به على الشاشة.

ياسمين عز 

ردت ياسمين عز، على هجوم نيشان، برفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة والتطاول عليها، وكتبت عبر منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي، عمرو أديب، لا تخشى من محاورة أي إعلامي أخر مهما كان اسمه.. بالإضافة إلى إني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر، كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس».

دعوى قضائية 

وأعلنت ياسمين عز، أن قضيتها التي رفعتها ضد الإعلامي اللبناني نيشان في مايو الماضي أمام القضاء الإماراتي، انتهت بالحكم بإدانته، وذلك بعد ثبوت استهزاءه بها والسخرية منها، بأن نشرت على «انستجرام» تفاصيل القضية التي رفعتها ضده قائلة : «صدر الحكم في 29/4/2024، بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم.. وكل التقدير للقضاء النزيه المنصف الذي انصفني وأخذ حقي».

المحاكمة بالقاهرة

من جانبها، أحالت النيابة الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المُذاع عبر فضائية MBC، عن المحضر المحرر ضد الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة الاستهزاء والسخرية من طريقتها، وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة  22 فبراير الجاري.

ياسمين عز محكمة القاهرة الاقتصادية سب وقذف نيشان القصة الكاملة الإعلامي اللبناني نيشان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

وزير التربية والتعليم

رسميا.. إعادة تسكين المدرسين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7600 جنيه.. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك

موعد شهر رمضان 2025

إجازات شهر رمضان 2025.. 9 عطلات أسبوعية ورسمية

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان

خالد عبدالغفار: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي

الصادرات الزراعية

10 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية المصرية ..تفاصيل

حسين

حسين الزناتي يترشح لانتخابات مجلس الصحفيين

بالصور

اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل.. جامعة الزقازيق تطلق فاعليات الأسبوع البيئي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

تفاعل جماهيري.. الصور الكاملة من حفل نجوى كرم في أمستردام

نجوى كرم
نجوى كرم
نجوى كرم

ليلة شتوية... عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا ساهرا بأحد فنادق القاهرة

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز

فيديو

شادية

تزوجت 3 مرات ... اسرار عن دلوعة السينما المصرية

أحمد حلمي

مؤامرة وحملة عليه … أحمد حلمي يخرج عن صمته بعد أزمة أفيه «مصري وصف أول»

أماندا رادلجاك

ممثلة دنماركية: لا نريد أن تُنفق ضرائبنا على قصف الأطفال في غزة

برنامج رامز جلال

مذيعة مشهورة هتوقع الضيوف.. رامز جلال يستعين بـ إعلامية في رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد