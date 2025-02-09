أبطال فيلم " لأول مرة " في ضيافة منى الشاذلي.. الجمعة المقبل

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، خلال الحلقة الجديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، التي تذاع مساء الجمعة المقبل على قناة ON، أبطال فيلم " لأول مرة "، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، رانيا منصور، فيدرا، ومن إخراج جون إكرام. وتدور أحداثه في ليلة واحدة داخل مكان واحد تقريبًا، مما يمثل تحديًا دراميًا لصناع العمل

تتحدث تارا عماد عن دورها في الفيلم، الذي تعتبره من أكثر الأدوار تعقيدًا في مسيرتها، حيث تقدم شخصية غادة التي تمر بتجربة صعبة بعد اكتشاف زوجها إصابته بمرض الإيدز عن طريق خطأ طبي.

ويكشف عمر الشناوي عن تفاصيل تجسيده لشخصية الزوج، وكيف أثّر عليه الدور نفسيًا، مؤكدًا أن القصة مستوحاة من واقعة حقيقية.

من جهتها، تتحدث رانيا منصور عن شخصية هبة التي تعاني من الخيانة الزوجية، بينما توضح فيدرا أسباب حماسها للمشاركة في الفيلم، الذي تعتبره تجربة سينمائية مختلفة.