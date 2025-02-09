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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لـ 4 متهمين أنهوا حياة شابا ببورسعيد بسبب دراجه نارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، حكما بالسجن المؤبد على أربعة متهمين بقتل شاب في بورسعيد باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 18 فبراير 2024، حيث وجهت الاتهامات لكل من: ح. م. أ. ص 41 عاما، صاحب محل لقطع غيار الدراجات النارية، ي. ح. م. أ. ا، 18 عاما، عامل بمحل صيانة دراجات نارية، ل. ك. ب 36 عامًا، صنايعي بمحل صيانة دراجات نارية، ع. ا. ا. إ. ر.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه أحمد جمال عمدًا مع سبق الإصرار، حيث استدرجوه انتقاما منه، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وكشفت التحقيقات أنهم خططوا للجريمة مسبقا، ونفذوها بدم بارد في مشهد تخلله استعراض للقوة والعنف.

سبب الجريمة

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين المتهم الثاني وشخص يدعى عمرو عبده المعروف بلقب "التوأم"، حيث اعتدى المتهم الثاني على الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه أحمد جمال، وردا على ذلك استعان المجني عليه بعمرو عبده، بالإضافة إلى أحمد عصام فاروق، المعروف بلقب "البولي"، وأحمد كمال السيد بدوي، المعروف بلقب "الكبير"، واتفقوا على التصدي لهذا الاعتداء.

توجه المتهمون إلى منطقة علي بن أبي طالب لاستعادة دراجة المجني عليه وترهيب خصومهم، إلا أن المتهمين كانوا مستعدين، فبادروا بإطلاق النار ورفعوا أسلحتهم البيضاء. حاول المجني عليه الدفاع عن نفسه بسلاحأبيض، لكن المتهم الأول أطلق عليه عدة طلقات نارية بينما كان المتهم الرابع يحمل سكينا كبيرة وسلاحًا أبيض.

لحظة الجريمة

في ظل تصاعد المواجهة، اقترب المجني عليه من المتهمين الذين كانوا مسلحين بسكاكين، فأصيب بطعنتين من المتهم الثاني وطعنة أخرى من المتهم الثالث في فخذه الأيسر، مما أدى إلى وفاته وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يهدفون إلى فرض سيطرتهم واستعراض قوتهم في المنطقة، خاصة بين أصحاب السوابق الجنائية.


حكمت المحكمة

بعد استكمال التحقيقات وسماع الشهود، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الأربعة، مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، وإلزامهم بتحمل المصاريف الجنائية.

بورسعيد المؤبد جنايات بورسعيد

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