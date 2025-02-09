الأمم المتحدة: عملنا مع مصر والأردن على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعرب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، عن مشاعر مختلطة بين الفخر والعار، مشيرًا إلى أنه يشعر بالخزي لعدم قدرة المجتمع الدولي على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين واجهوا عدوانًا وحشيًا على مدار الأشهر الماضية.

وقال “فليتشر”، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع مصر والأردن، أسهمت في إدخال بعض المساعدات إلى القطاع، وهو ما منح شعورًا بالفخر لإنقاذ بعض الأرواح، لكنه أكد أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، خاصة في ظل شهور طويلة من النزاع دون تدخل حاسم لإنهاء معاناة السكان.

المجتمع الدولي

ووجه فليتشر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لم يبذل ما يكفي لمساعدة المدنيين في غزة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والضغط السياسي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن سكان غزة يتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، تمامًا كما يتطلع الإسرائيليون الذين تأثروا بأحداث 7 أكتوبر، موضحًا أن الجميع يريد إعادة بناء حياته.



