الأمم المتحدة: مؤسسات الإغاثة في غزة تواجه أصعب الظروف تاريخيًا

أكد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، أن الوضع الذي تواجهه المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة يُعد من أصعب الأوضاع منذ بداية العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن حوالي 300 من العاملين في المجال الإنساني قُتلوا حول العالم خلال الفترة الماضية، وكان معظمهم في غزة، حيث كانوا يعملون تحت القصف وفي ظل العمليات العسكرية المستمرة.

وأوضح فليتشر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات الإسعاف والمركبات التابعة للمؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة عدة مرات، ما شكل تحديًا هائلًا أمام عمليات الإغاثة.

تشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو إيجاد بديل لها، مؤكدًا أنها تُعد العمود الفقري لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، مضيفًا: «وكالة أونروا تلعب دورًا حيويًا في دعم الفلسطينيين، سواء من خلال تقديم المساعدات الإغاثية أو في مجالات التعليم والخدمات الأساسية الأخرى، ورغم ذلك، فقد تعرض العديد من موظفيها للاستهداف من قبل قوات الاحتلال».

وأشار فليتشر إلى أن المشاهد التي رآها في مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة كانت أشبه بفيلم سينمائي مأساوي، حيث دُمرت ثلاثة طوابق بالكامل، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.