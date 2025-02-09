وزير الخارجية الأسبق: إعادة إعمار غزة رسالة لإسرائيل بعدم تهجير الفلسطينيين

تحدث السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، عن الأوضاع في قطاع غزة.

قال السفير محمد العرابي، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "فاتن عبدالمعبود"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يجب أن نكفل للشعب الفلسطيني مكان إيواء مؤقت حتى الانتهاء من إعادة إعمار غزة.

أضاف أن العالم يساند بقاء الفلسطينيين على أرضهم باستثناء أمريكا وإسرائيل، لافتا: "إعادة إعمار قطاع غزة هو رسالة لإسرائيل بأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث".

أشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة العالم العربي بتصريحاتها، مضيفا أن القمة العربية الطارئة المقرر لها 27 فبراير الجاري هي قمة الضرورة وتأتي في توقيت مهم جدًا.