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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فيها إيه لو قلت للناس مكنتش أقصد.. تامر أمين يوجه رسالة للفنان أحمد حلمي

أحمد حلمي
أحمد حلمي
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه من المعجبين بفن الفنان أحمد حلمي، وهو من الفنانين القلائل الذي يجتمع عليهم الكل بادائهم الفني المميز، إضافة إلى علاقته الجيدة مع زوجته الجميلة الفنانة منى ذكي.


وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن الفنان أحمد حلمي كان تريند هذا الإسبوع بعد عرضه لأحد المسرحيات في السعودية، وخرج عن النص بالمزاح مع الجمهور، وسأل شخص مصري موجود في الصف الأول عن جنسيته ليجيبه بانه مصري، ليرد أحمد حلمي "مصري وفي الصف الأول يبقى انت أكيد معزوم"، فالفيديو أثار حفيظة كثير من المصريين.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن العديد شعر أن الفنان أحمد حلمي، تعمد إهانة المصريين وإنتشرت التعليقات على مواقع التوصل الإجتماعي بالهجوم على أحمد حلمي.

وأشار تامر أمين إلى أن “رسالتي للفنان أحمد حلمي هي فيها أيه لو قولنا للناس مكانش قصدي حقكم عليا وحاولت أهزر بس مكانش غير موفق، ولو أحمد حلمي عمل كدة كان هيكبر في عيون الناس وحتى اللي زعل من أحمد حلمي كان هيقدر اعتذار أحمد حلمي”

المصريين التعليقات تامر أمين أحمد حلمي منى ذكي

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