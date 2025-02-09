شبانة ردا على مترجم كولر السابق: هل الأهلي كان هيضم زيزو والمدرب رفض؟

انتقد الإعلامي محمد شبانة, تصريحات خالد الجوادي، المترجم السابق للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" سبق وأن تحدثت وأكدت أن خالد الجوادي يتحدث خارج حدود صلاحيات منصبه وكان يتحد عن اللاعبين والجمهور".

وتابع:" الجوادي كان أكثر شخص يدافع عن كولر، وفاجئ خرج بتصريحات طلع كولر شيطان، لا أعرف هل أن المدرب لم يرد عليه في الهاتف أو شعر أنه لم يقف بجواره بعد رحيله".

وأردف:" كلام الجوادي خطير جدًا ويعتبر كولر ديكتاتور، ومال الجمهور بعلاقة المدرب مع الإدارة والصفقات، والمدرب يسير بشكل جيد مع النادي".

وشدد:" كان ممكن الأهلي يضمه وكولر رفض والجمهور هينقلب عليه بسببه؟.. وهل الأهلي كان هيضم زيزو؟ وكولر رفضه، ويبدو أن الجوادي اعتاد على الشهرة وغير مصدق رحيله".