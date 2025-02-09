هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر خلاله حدث غير متوقع على شاشة قناة 14 الإسرائيلية، والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات في تل أبيب وقريبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويظهر الفيديو الذي تمت تداوله خلال الساعات الماضية على منصة “ثريدز”، انقطع بث قناة 14 الإسرائيلية فجأة، ليبدأ عزف السلام الوطني المصري "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، مصحوبا بصورة لعلم مصر، مما أثار دهشة المشاهدين.

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

ويزعم مقطع الفيديو الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الأخرى، أن هذا الاختراق الموسيقي للقناة الإسرائيلية تم بواسطة هاكر مصري يعرف باسم أحمد عثمان، الذي تمكن من اختراق نظام البث وترك رسالته الخاصة التي تضمنت عبارة واضحة تظهر أسفل الشاشة: "نرفض تهجير سكان غزة.. ستبقى فلسطين حرة".

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذا الحادث، حيث اعتبره كثيرون اختراقا معنويا يعكس القدرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي، وهو ما يعد أمرا هاما بالنسبة للإسرائيليين، الذين يحاولون دائما حماية خصوصياتهم وأمنهم الداخلي، وقد ذكر أحد المغردين أن ذلك يعبر عن قدرة العرب على الوصول إلى نقاط حساسة في الإعلام الإسرائيلي.

البعض الآخر رأى أن توقيت العملية كان بارعا، حيث جاء ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر. هذه التصريحات أثارت استياءً واسعا بين المصريين، الذين عارضوا الفكرة بشدة. وقد حافظت الدولة المصرية على موقفها الثابت في رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم.

حقيقة اختراق هاكر مصري القناة 14 الإسرائيلية

تحققت "صدى البلد" من هذا الادعاء، حيث تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم فبركته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، لم تقم القناة 14 الإسرائيلية بالإبلاغ عن أي اختراق تعرضت لها.