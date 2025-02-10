حبس 3 عاطلين لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد

قررت جهات التحقيق حبس 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها وإستخلاص النحاس منها بأسلوب "قص الأسياخ".

واعترف المتهمون بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسياخ الحديد والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.



