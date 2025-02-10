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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار التأثر بالمنخفض الجوي وانخفاض درجات الحرارة، لتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 17 12
العاصمة الإدارية 17 11
6 أكتوبر 18 11
بنهــــا 17 12
دمنهور 17 11
وادي النطرون 18 10
كفر الشيخ 17 11
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 17 11
طنطا 18 10
دمياط 17 12
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 18 10
السويس 18 10
العريش 16 11
رفح 16 10
رأس سدر 18 11
نخل 15 03
كاترين 12 00
الطور 19 12
طابا 15 07
شرم الشيخ 21 13
الإسكندرية 17 11
العلمين 16 11
مطروح 16 11
السلوم 16 10
سيوة 18 06
رأس غارب 21 12
الغردقة 21 12
سفاجا 21 13
مرسى علم 22 14
شلاتين 23 16
حلايب 21 17
أبو رماد 22 16
رأس حدربة 22 16
الفيوم 18 09
بني سويف 18 07
المنيا 18 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 08
قنا 22 09
الأقصر 21 09
أسوان 22 11
الوادي الجديد 21 08
أبوسمبل 22 11

الأرصاد درجات الحرارة هيئة الأرصاد المنخفض الجوي أمطار

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