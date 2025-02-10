خبير تحكيم بفيفا: توفيق لا يستحق الطرد أمام الأهلي.. وركلة جزاء جراديشار صحيحة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ماسيمو بوساكا مدير تطوير الحكام بفيفا، أكد خلال ورشة تدريب الحكام المصريين اليوم، إن أحمد توفيق لاعب بيراميدز لا يستحق الطرد أمام الأهلي، وكان يجب على محمود البنا، أن يكتفي بالبطاقة الصفراء فقط، لأن لاعب بيراميدز لم يتدخل بالكوع على كريم الدبيس لاعب الأهلي، ولكنه استخدم قوة الجزء العلوي من جسده، ويستحق الكارت الأصفر على استخدامه المتهور للذراع، وهي لقطة لا تستدعي تدخل الفيديو.

وأضاف الغندور في برنامجه ستاد المحور على قناة المحور :"بوساكا شدد على أن لقطة جراديشار لاعب الأهلي، ركلة جزاء صحيحة، وارتكب أحمد سامي مدافع بيراميدز مخالفة واضحة، لأنه تدخل بقوة واصطدام الرأسين يندرج تحت بند العنف وليس التنافس القوي".