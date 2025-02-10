غرفة دمياط التجارية تعقد اجتماعًا موسعًا مع هيئة الميناء لدعم المصدرين

عقدت غرفة دمياط التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اجتماعًا موسعًا مع اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، لمناقشة المستجدات الخاصة باتفاقية خط الرورو، في إطار جهود الغرفة المستمرة لدعم قطاعي التصدير والتجارة، وذلك بحضور ممثلي شعبة المصدرين، شعبة الخضار والفاكهة، وشعبة مستخلصي الجمارك، بالإضافة إلى وليد الشناوي، مدير الشؤون الاقتصادية بالغرفة.

ناقش الاجتماع سبل تنشيط اتفاقية الرورو والاستفادة منها في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، إضافةً إلى تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز حجم الصادرات المصرية.

وأكد محمد فايد خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات المتفق عليها، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية، وهيئة الميناء، والجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط التطويرية واتخاذ القرارات المناسبة لدعم القطاع.

من جانبه، أشاد اللواء أحمد حمدي بالدور النشط الذي تقوم به غرفة دمياط التجارية، مثمنًا جهودها المستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومؤكدًا على دعم هيئة ميناء دمياط للغرفة التجارية ومجلس إدارتها والشُعب المنتسبة لها. كما شدد على أهمية الاستفادة من ميزة تفعيل خط الرورو في ميناء دمياط، نظرًا لسرعة الإجراءات التي يوفرها، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتطوير الخدمات اللوجستية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة غرفة دمياط التجارية وهيئة ميناء دمياط لتطوير بيئة العمل داخل الميناء، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتعزيز الترويج للمنتجات الدمياطية في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي والوطني.