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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط.. لهذا السبب

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

قرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ صرف مكافأة؛ للعاملين بأقسام الجامعة المختلفة؛ من المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، والأجر اليومي، والعمالة اليومية، والمنح التدريبية، قدرها (١٠٠٠) جنيه كحد أدنى؛ وذلك تقديرًا لما بذله العاملون من مجهودات للاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥م.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن القرار يأتي تقديرًا لجهود العاملين، وآدائهم المتميز، وتفانيهم فى العمل، للاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، وتخفيفًا من الأعباء على السادة العاملين، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعى الذى تولية الدولة المصرية؛ وتحقيق الاستقرار الوظيفى، والاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التى يواجهها العالم أجمع وفي ظل ما تنادى به الدولة دائماً وما يوجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تحسين دخول العاملين بكافة قطاعات الدولة.

وقال شوكت صابر أمين عام الجامعة، إنه وفقاً لقرار السيد رئيس الجامعة، فمن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة فى القيام بالإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها، للمتواجدين بالعمل، خلال المدة من ١ أكتوبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه، وهو ما سوف يتم متابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات المختصة؛ وذلك تحفيزاً للعاملين على بذل المزيد من الجهد على مداومة العمل، ورفع مستوى الأداء العام، تحت إشراف محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، و وليد حسني مدير إدارة الموازنة، و عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة.

أسيوط أخبار أسيوط مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط أخبار المحافظات جامعة أسيوط صرف مكافأة

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