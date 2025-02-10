بنى سويف: كشف وعلاج لـ 1400حالة وتقديم 4000 خدمة طبية ضمن حياة كريمة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .



جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير،أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة "بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدى يومي "السبت والأحد8 و9 من فبرايرالجاري"بقرية الحمام مركز ناصر،مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، أسنان ، عظام ) وضمن إجراءات وقائية مشددة ،حيث تم الكشف على 1403 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 206 ، معمل طفيليات 50، حالات الأشعة العادية 9 ،استصدار 13 قرارات نفقة دولة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 75 حالة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعيةوالتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 350مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4056خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،الأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل،الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات