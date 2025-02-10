محافظ جنوب سيناء يفتتح وحدتي الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى أبو رديس المركزي

افتتح محافظ جَنُوب سيناء الدكتور خالد مبارك، وحدتي الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى أبو رديس المركزي بعد تطويرهما وتجهيزهما بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة الأرضيات والجدران، لتتماشي مع معايير مكافحة العدوى وخدمة وراحة المرضى من المنتفعين بخدمات المستشفى، بتكلفة تقرب من 5 ملايين جنيه.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم /الاثنين/- أن التطوير تم بمشاركة مجتمعية من شركات الخِدْمَات البترولية الجوية وشركة السويس للزيت وشركة الحفر المصرية وتنفيذ جمعية الأورمان ضمن البروتوكول الموقع بين المستشفى والشركات المشاركة.



وأوضح البيان، أن من ضمن أعمال التطوير توفير مكاتب وكراسي وكبسولة لعلاج حالات الصفراء من خلال تعرض الطفل للأشعة من كافة الجوانب 360 درجة مئوية وتوفير جهاز تنفس صناعي لحديثي الولادة وكذلك توفير وصلات أخرى لجهاز تنفس صناعي آخر وتوفير جهاز لقياس نسبة الصفراء وتوريد وتركيب وحدتي معلقة تشمل مخارج الأكسجين والهواء ومنظم للشفط وبها نقط كهرباء، وتوريد جهازي مراقبة العلامات الحيوية وتوريد جهازي مقياس تدفق أكسجين ومقاسي تدفق هواء ومنظمي شفط، وقد بلغت تكلفة التطوير ما يقرب من حوالي 5 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية.

