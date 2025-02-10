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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: فرص واعدة للتعاون مع مصر في عدة ملفات

أنجلينا أيخهورست
أنجلينا أيخهورست
عبد الخالق صلاح

أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في أول حوار لها، أنها تتحمل مسئولية كبيرة في دورها الحالي، مشيرة إلى وجود فرص واعدة للتعاون والعمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وخلال لقاء مع مراسل برنامج «صالة التحرير»، مجدي يوسف، والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع على قناة صدى البلد، قالت أيخهورست إنها تسعى للاستمرار في عمل أسلافها من السفراء، مشددة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة بشكل سريع وفاعل وبالتزام.

وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن ملف الهجرة يعتبر من أبرز القضايا التي تعمل عليها حاليًا، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى التي تشمل تداعيات الأوضاع الراهنة في المنطقة والملف الاقتصادي.

وأضافت أن التركيز يجب أن يكون على فهم الأسباب التي تدفع الأشخاص للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي، والتي تتراوح بين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد الأوروبي قناة صدى البلد أنجلينا أيخهورست

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