محافظ كفر الشيخ: برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" جزء من جهود الدولة

أكد محافظ كفرالشيخ، الدكتور علاء عبدالمعطي، أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يأتي في إطار الدور الوطني الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحد أهم برامجها الريادية في تأهيل المرأة للقيادة، ويُعد جزءًا من جهود الدولة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهن وقدراتهن الشخصية والقيادية، وذلك لتحقيق مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وذكرت المحافظة ، في بيان اليوم الإثنين ، أن ذلك جاء خلال قيام المحافظ بتكريم الدكتورة عزة السرجاني، لحصولها على التدريب الميداني بالمحافظة ، ضمن فعاليات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الدفعة الأولى ، تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 13 يناير الماضي حتى 10 فبراير الجاري، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.