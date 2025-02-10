قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يلحق مباراة الزمالك؟.. تطورات جديدة في إصابة وسام أبو علي
مُحلِّل بالإكراه.. عجوز يكتشف زواجه المزور من زوجة جاره
الرئيس السيسي: قارتنا تعاني من استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التهديدات الإرهابية
الهدايا بعد فسخ الخطبة.. هل يحق المطالبة بها قانونيا؟
إفطار المطرية.. وزير الرياضة يبحث مع شبابها الاستعدادات لتنظيم مائدة رمضان
الأمم المتحدة تعلق عملياتها بمحافظة صعدة بسبب احتجاز الحوثيين موظفين من المنظمة
إحنا مش داخلين خناقة.. سلامة: هدفنا وجود نقابة قوية ومصلحة الصحفيين
في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي
حماية المستهلك: الخصومات على السلع حقيقية.. ومنافذ أهلا رمضان تنافس التجار
طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل
مباحثات مصرية - أمريكية في واشنطن: شراكة استراتيجية وتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية
أحمد موسى: العالم أجمع يرفض المخططات الأمريكية بشأن قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الهدايا بعد فسخ الخطبة.. هل يحق المطالبة بها قانونيا؟

الخطوبة
الخطوبة
أية مساعد

عند انتهاء الخطبة، لا يقتصر الفراق على المشاعر وحدها، بل تمتد تبعاته إلى أمور مادية قد تتحول إلى نزاعات، أبرزها استرداد الهدايا والشبكة، فهل يحق للخاطب المطالبة بما قدمه، أم تصبح الهدايا ملكًا للمخطوبة بحكم الأعراف؟

من الناحية القانونية، تُعامل الهدايا في حكم “الهبة”، والتي يجوز الرجوع فيها إذا ظلت قائمة ولم تستهلك، كالمجوهرات والأجهزة الكهربائية، أما الهدايا القابلة للاستهلاك كالملابس والعطور فلا مجال لاستردادها، ويؤكد القانون المدني أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر، ويحق للخاطب المطالبة بها في حال عدم إتمام الزواج، خاصة إذا كان العدول من جهة المخطوبة دون سبب مشروع.

أما من الناحية الشرعية، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة تُعامل ضمن أركان الصداق، الذي يتوزع بين مقدم ومؤخر وقائمة منقولات، بحيث تستحق المخطوبة نصفه إذا تم عقد القران دون دخول، أما بعد الزواج فهي ملك لها بالكامل.

وبينما يمنح القانون حق المطالبة باسترداد الهدايا، تظل الأخلاق والتقدير الشخصي عوامل تحكم الموقف، فليس كل ما هو قانوني يجب أن يكون محل نزاع، خاصة إذا كان الفراق قائمًا على الاحترام المتبادل.

دار الإفتاء المصرية الشبكة الخطوبة الهدايا هدايا الخطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

شكر للرئيس السيسي من محافظة جنوب سيناء

خبر سار.. الموافقة على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات لـ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

الهبات الساخنة

تحذير للنساء .. اكتشفي علامات الهبات الساخنة

الغدة الدرقية

مادة تحمي من سرطان الغدة الدرقية.. اكتشفها

انجي مراد

وفاة ممثلة شهيرة أثناء حملها .. أسباب واعراض مخيفة عن مرضها

بالصور

في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي
الفريق سعد الدين الشاذلي
الفريق سعد الدين الشاذلي

فوائد تناول الليمون على الريق.. بداية صحية ليومك!

فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!
فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!
فوائد تناول الليمون على الريق: بداية صحية ليومك!

نزيف داخلي وتلف في الأعصاب.. تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث كبير

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

كيفية التخلص من رائحة البصل؟ أسرار لم تعرفها من قبل

كيفية التخلص من رائحة البصل
كيفية التخلص من رائحة البصل
كيفية التخلص من رائحة البصل

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

في مثل هذا اليوم .. وفاة الفريق سعد الدين الشاذلي

مارسيل كولر

صديق الأمس عـدو اليوم.. اشتعال الخلاف بين كولر ومترجمه السابق الجوادي

مي الغيطي

نزيف داخلي وتلف في الأعصاب.. تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث كبير

صورة أرشيفية

ستبقى فلسطين حرة| حقيقة اختراق هاكر مصري لقناة إسرائيلية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد