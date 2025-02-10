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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مُحلِّل بالإكراه.. عجوز يكتشف زواجه المزور من زوجة جاره

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

داخل أروقة محكمة الأسرة، وقف مسنٌّ منهك يستند إلى عكازه، يتفحص قائمة القضايا بعينيه المرهقتين، محاولًا العثور على اسمه وسط زحام الدعاوى، لم يكن يعلم أن صدمة العمر بانتظاره.

عندما نادى الحاجب اسمه، وقف العجوز أمام القاضي يروي قصته الصادمة، حيث اكتشف فجأة أنه متزوج دون علمه، فقد رفعت إحدى السيدات دعوى خلع ضده، رغم أنه لم يتزوجها قط منذ وفاة زوجته قبل سنوات، وعندما قدمت المرأة عقد الزواج، فوجئ العجوز بأن توقيعه موجود عليه، لكنه لم يتذكر يومًا أنه عقد قرانه على أحد.

بعد عدة جلسات كُشفت الحقيقة الصادمة ، وهي أن الزوج الحقيقي للمدعية، ويدعى “علي”، كان قد طلقها ثلاث مرات، ولم يجد وسيلة لإعادتها سوى الاحتيال، فقام بسرقة توقيع جاره المسن دون علمه، وزور عقد زواج صوري لزوجته على العجوز، ثم دفعها لرفع دعوى خلع، حتى تتمكن من العودة لزوجها الأول بعد الحكم بالطلاق.

ولم يستطع العجوز إثبات اختلاس توقيعه، لكنه تقدم للمحكمة بطلب الطلاق ممن لم يتزوجها يومًا، لتنتهي القصة بحكم بالخلع، وتعود الزوجة إلى زوجها بعد خداع استمر شهورًا، بينما بقي المسن ضحية لمؤامرة لم يكن طرفًا فيها إلا على الورق.

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