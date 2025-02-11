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يقترب من 4100 جنيه.. آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 4100 جنيه.. آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

الذهب
الذهب
محمد صبيح

يستعرض “صدى البلد” آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعض التغيرات الطفيفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 4040 جنيهًا للشراء و4065 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 65 جنيهًا عن السعر السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  

شراء: 4050 جنيه

بيع: 4070 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 65 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 

شراء: 3462.75 جنيه

بيع: 3484.25 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 55.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 

شراء: 4617.25 جنيه

بيع: 4645.75 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 74.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم  

شراء: 32320 جنيه

بيع: 32520 جنيه

الاتجاه: ارتفاع بمقدار 520 جنيه

أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الذهب، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 3462.75 جنيهًا للشراء و3484.25 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 55.5 جنيهًا. أما سعر جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ 4617.25 جنيهًا للشراء و4645.75 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 74.5 جنيهًا وبلغ سعر الجنيه الذهب 32320 جنيهًا للشراء و32520 جنيهًا للبيع، مع ارتفاع بنسبة 520 جنيهًا.

عيار 21 اليوم الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

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