مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر وقطر تعملان بجهد مع أمريكا للالتزام بوقف إطلاق النار

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنّ مصر وقطر تعملان بكل جهد مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حتى يتم الالتزام بكل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، والانتقال بمفاوضات جدية إلى تفاصيل المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية.

وأضاف "منصور"، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أن تنفذ المراحل الثلاثة لوقف إطلاق النار، والمحزن أن هذا القرار لو طُبق في شهر يونيو من العام الماضي؛ لأنقذنا أرواح 10 آلاف فلسطيني ذهبوا ضحايا، لأن إسرائيل تجرجر في الأمور إلى أن جاءت الإدارة الأمريكية واستلمت مهامها، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس ترامب".

وتابع: "تحركنا في الأمم المتحدة سيكون منسجما مع التحركات الوزارية العربية، وصولا إلى القمة التي دعت إليها مصر مشكورة، والتي ستتم في نهاية الشهر الجاري، وكل ذلك، يهدف إلى اعتماد الخطوات العملية من أجل التصدي لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير".