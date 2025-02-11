يحيى عطية الله يظهر بقناع طبي في مران الأهلي

قام الجهاز الطبي للنادي الأهلي بتوفير قناع طبي مؤقت للمغربي يحيى عطية الله بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى التدريبات.

وسيساعده هذا القناع على حماية موضع الإصابة حتى يتم تصميم قناع خاص به بعد زوال التورم بالكامل من وجهه.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة اللاعب خلال مشاركته في التدريبات والمباريات القادمة.

وكان قد تعرض يحيى عطية الله لكسر في عظمة الوجه وخضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر.

ويواصل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، استعدادًا للعودة إلى التدريبات والمباريات ،وان ارتداؤه للقناع الطبي المؤقت يهدف إلى حماية موضع الإصابة حتى اكتمال شفائه بشكل كامل.



