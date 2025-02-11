أمير هشام: استاد الأهلي خلال 3 أعوام على أقصى تقدير

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سوف يقوم بالكشف عن كل التفاصيل الخاصة بإنشاء استاد النادي والمدينة الرياضية في حفل كبير يوم الجمعة المقبل، وستشمل المرحلة الأولى إنشاء الاستاد والفندق، ومن الممكن أن تأخذ تلك المرحلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "المدينة الرياضية بما تضم متحف ومستشفى وخلافه قد تتخطى الـ4 سنوات، لكن المؤكد أن البدء في انشاء الاستاد سيكون خلال الأيام المقبلة، وسيتم الاعلان عن ذلك في الحفل".

وأضاف: "أن جياني انفانتينو رئيس الفيفا سيغيب عن الحفل، وكان يرغب مسئولي الأهلي في حضوره، وتم توجيه الدعوة له ولعدد كبير من مسئولي الاتحاد الدولي، وانفانتينو سيكون موجودًا في الولايات المتحدة بسبب أمور تتعلق بكأس العالم للأندية".

وزاد: "مجسم كأس العالم للاندية ستصل القاهرة غدا، وستتواجد في النادي الأهلي يوم الخميس، ويوم الجمعة في حفل الأقصر".

وأتم: "خلال الحفل، سيكون هناك بدء في العمل باستاد النادي الأهلي وربما يكون هناك بث مباشر، فيما ستجرى محاولات مع الشركة الأمريكية التي ستتولي إنشاء الاستاد لزيادة السعة عن 42 الف متفرج، لكن التصميم لا يسمح بذلك وفقا لتأكيدات الشركة الأمريكية".