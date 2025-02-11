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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب غضب حازم إمام..شبانة: ما قام به عمرو أدهم شئ غريب

شبانة
شبانة
يارا أمين

أبدي الإعلامي محمد شبانة تعجبه من تصريحات أعضاء اللجنة الاستشارية بنادي الزمالك، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" رفقًا بالزمالك، والنادي عين لجنة استشارية، ومن المفترض أن يكون دورها انتهي مثلما قال حازم إمام، ولكن هناك تصريحات غريبة تصدر، و الجميع يتحدث في اللجنة، فقط محمد أبوالعلا، الذي لم يخرج بأي تصريحات".
وتابع:" عمرو أدهم، فعل شيئا غريبا جدا بنشر الجوابات التي أرسلها النادي لضم بعض اللاعبين، وهو ما أغضب حازم إمام، وقام أدهم بحذف الخطابات".
وشدد:" كان من الأفضل أن يقال هذا الكلام في الغرف المغلقة وليس في وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا، وسبق أن قام هيثم فاروق بقول رأي في صفقة كوروما عبر تويتر، وأنه لا يصلح للزمالك، وتعرض للانتقادات، ونادر السيد أكد أن فاروق أكد أن اللاعب جيد".
وواصل:" ميدو نفى تفاوض الزمالك مع دالا، وبولبينة، ورئيس نادي الوكرة، قام بالكشف عن الخطاب الرسمي من الزمالك لضم دالا مجانًا".

وأتم:" من كان يفاوض دالا، بما أن اللجنة رفضت التفاوض مع اللاعب".

الزمالك ميدو محمد شبانة عمرو أدهم حازم إمام محمد أبوالعلا

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