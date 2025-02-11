ظهرت الآن نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول.. عبر هذا الرابط

ظهرت الآن نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025 ، بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر، الاطلاع على نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025، بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم بحساب ولي الامر عبر الرابط التالي:

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Ide.../Account/Login…

وعلى رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025 ، بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم، تظهر قائمة الطلاب، وبجوار اسم الطالب ورقم الجلوس مكتوب عرض النتيجة، يتم الضغط عليها ثم يتم الاحتفاظ بصورة من النتيجة.

وتظهر نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025 ، بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب صفوف رياض الاطفال والصف الأول والثانى الابتدائى “الناجحين” بجملة أدى ملف تقييم الأداء لغات و أدى ملف تقييم الأداء باللغة العربية ومعناها (ناجح).

كما تظهر نتيجة أبناؤنا في الخارج الترم الأول للعام الدراسى 2024- 2025 ، بوابة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم ، للطلاب من الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى بكتابة أسماء المواد وامامها اجتاز.

جدير بالذكر أنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد عقدت امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 ( الفصل الدراسي الأول ) بداية من السبت الموافق 11 يناير 2025.

وقد قررت رسميا أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج الترم الثاني بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحديد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 بمبلغ قدره 150 دولارا أمريكيا ، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحت الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 من خلال المنصة الالكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.