قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن حقن التخسيس وطلاقها وزواجها .. أبرز تصريحات صابرين
تحذير .. ادفع فاتورة الكهرباء خلال 20 يوما لهذا السبب
آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء
وزيرة البيئة تتفقد المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا
تجار المخدرات بشوارع عين شمس وقعوا فى يد رجال الداخلية.. تفاصيل
التعليم .. مفتاح الخروج من الأزمات وبناء مستقبل أفضل
البرودة مستمرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء
تناوبوا الاعتداء عليهما.. التحقيق مع 5 شباب اختطفوا فتاتين بالهرم
جدول مواعيد تحميل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم
وفاة الشيخ سلامة كامل جمعة عضو لجنة مراجعة طباعة المصحف
النهارده وبكرة في أمطار.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد
بسبب هدية الفلانتين.. فتاة تقفز من الطابق الخامس بعد وصلة ضرب من شقيقها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. فرض حظر التجول في مدينة زاكية بريف دمشق وتعليق الدراسة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت قوى الأمن العام السورية فرض حظر للتجول في مدينة زاكية بريف دمشق وتعليق الدوام المدرسي اليوم بعد اقتتال بين عائلتين يوم أمس تسبب بمقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وتوغلت القوات الإسرائيلية فجر الأحد ودمرت موقعا عسكريا سابقا للنظام السابق في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر "تلفزيون سوريا"، الأحد، أن قوات الاحتلال دخلت إلى محيط قرية عين النورية، الواقعة شمال شرقي بلدة خان أرنبة، ودمّرت إحدى السرايا العسكرية السابقة للنظام المخلوع.

وأشار إلى إصابة طفل من بلدة رويحينة في القنيطرة السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نُقل إلى مستشفى الجولان الوطني، وكانت حالته مستقرة.


وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة جنوبي البلاد بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوما.

ووفق التلفزيون، أقدمت قوات الاحتلال على تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية.

وكثف الجيش الإسرائيلي، في أعقاب سقوط نظام الأسد، عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.

سوريا حظر التجوال قوي الأمن العام تعليق الدوام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

انستا باي

تحذير عاجل من إنستاباي للمستخدمين: حافظ على بياناتك

عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

انقطعت آلاف السنين.. عباس شراقي يطرح رؤية بعد وصول مياه النيل إلى سيناء

اكرم توفيق

أول رد من أكرم توفيق على أخبار إلغاء متابعته لصفحة الأهلي

ترامب

متوعدا حماس بالجحيم .. ترامب: لن نقف مكتوفى الأيدى حال استمرار حجز الرهائن

حالة الطقس

حالة الطقس: تحذيرات عاجلة من 3 ظواهر جوية لسكان تلك المناطق

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن طلبات التصالح | تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

عيون لا تنام.. ضربة أمنية معقدة لتصفية عنصر إجرامي خطير ببورسعيد

أرشيفية

تفاصيل محاكمة المتهم بالتعدي على موظفة وهتك عرضها بمدينة نصر

محكمة

نظر محاكمة سائق نقل ذكي متهم بالتعدي على موظفة في مدينة نصر

بالصور

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة

طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.
طريقة عمل الكسكسي في البيت بسهولة.

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر

ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!
ملك زاهر تكشف أسرار فقدان وزنها: شربت الماء فقط لمدة شهر!

نصر أم هزيمة؟ .. تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام

تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام
تفسير رؤية ركوب حصان في المنام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد