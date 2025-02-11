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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أثارت الجدل.. كأس العالم خلف ترامب.. ماذا حدث ؟

ترامب وكأس العالم
ترامب وكأس العالم
أمينة الدسوقي

أثار ظهور كأس العالم في عدة صور خاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تساؤلات حول سبب وجوده في المكتب البيضاوي وكيفية وصوله إلى البيت الأبيض.

كأس العالم خلف دونالد ترامب

و يجذب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأنظار بقراراته وتصريحاته المثيرة، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، منذ عودته إلى البيت الأبيض، لم تلفت الأنظار مواقفه الجدلية، فقد بل أيضا ما ظهر في المكتب البيضاوي،  فقد شوهد كأس العالم لكرة القدم على منصة خلف مكتبه، رغم أن الولايات المتحدة لم تحقق هذا اللقب في تاريخها، في حين أن المنتخب الأرجنتيني هو آخر من توج به.

الفيفا ينفي والنسخة ليست أصلية

و أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الآونة الأخيرة أن الكأس التي ظهرت في الصور ليست النسخة الأصلية، بل مجرد نسخة طبق الأصل، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

ومع ذلك، لم يوضح الفيفا ما إذا كانت هذه النسخة قد قُدمت لترامب كهدية رسمية أم أنه حصل عليها من جهة أخرى.

ورجحت تقارير صحفية أن يكون ترامب، المعروف بعلاقته الوثيقة برئيس الفيفا جاني إنفانتينو، قد تلقى الكأس هدية قبل كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع المكسيك وكندا.

دونالد ترامب يؤيد الفيفا

ويعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيد للفيفا، وأن إنفانتينو كان من أوائل مهنئيه على منصات التواصل الاجتماعي عندما توج رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية.

وكان قد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يوم تنصيب دونالد ترامب، بيانا صحفيا أشار فيه إلى أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أعرب عن امتنانه لترامب على ذكره هو والفيفا بالاسم خلال مسيرة الاحتفال بالفوز في الليلة السابقة، مؤكدًا على وجود "صداقة رائعة" بينهما.

كما أرفق بيان الفيفا رابطًا لحساب إنفانتينو على "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعه بترامب وهما يبتسمان ويرفعان إبهاميهما إلى الأعلى.

وفي منشوره على "إنستجرام"، عبّر إنفانتينو عن سعادته بلقاء ترامب في فلوريدا قبل حفل التنصيب.

 وبعد أيام قليلة، كان إنفانتينو من بين الضيوف المدعوين من قبل ترامب لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية في مبنى الكونجرس الأميركي، حيث تولى ترامب منصب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

دونالد ترامب كأس العالم صورة كأس العالم

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