وزير الصحة: 19 ألف متقدم لبعثة الحج الطبية فاز منهم 102

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، أسماء الفائزين في القرعة العلانية لبعثة الحج الطبية ممن أنطبق عليهم الشروط .

وأضاف عبدالغفار ، خلال كلمة له في سحب القرعة العلانية لأعضاء بعثة الحج الطبية ، إن إجمالي من تقدم من كافة التخصصات الطبية 19 ألف و151 مرشحا فاز منهم 102 إجمالي عدد البعثة الطبية للحج .

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، إن الوزارة حريصة علي اختيار اعضاء البعثة الطبية للحج وفقاً لما تسفر عنه القرعة العلانية ممن أنطبق عليهم الشروط .

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمة له في سحب القرعة العلانية لأعضاء بعثة الحج الطبية، أن الوزارة تسعي الي وضع اشتراطات بشكل من الشفافية والعدالة قدر الإمكان مشيرا الي أنه سعي الي زيادة أعداد البعثة الطبية بأي عدد من أجل خدمة الحجيج وليس من منطلق المجاملات .

وأوضح عبدالغفار، أن الخدمات الصحية التي تقدمها البعثة الطبية للحج ليست مقتصرة علي المصريين فقط بل متاحة لكافة الجنسيات التي تطلب الخدمة، موضحاً إن هناك حجم كبير من العمل والمجهود للبعثة الطبية للحج .

مجهود البعثة السابقة

وتابع عبدالغفار، هناك متابعة لحجم العمل الذي تقوم به البعثة الطبية للحج وهناك مجهود مشكور لا يقل عن أداء المناسك نفسها لما يوفره من راحة للحجيج بشكل جيد ودون اي متاعب موضحاً إن خدمة الحجيج مقدرة من الخالق ونتمني أن يكون موسم حج جيد بلا أي مشكلات .

وقال : لا وساطة في الحج هي دعوة من عند الله لا تدخل لأحد فيها فهي إرادة ربانية روحانية والحج دعوة وقدر بيد الخالق سبحانه وتعالي .